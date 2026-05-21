Il Como si prepara per l'Europa

La prossima estate sarà decisiva per il Como, pronto a costruire una rosa più ampia e competitiva in vista dell’impegno europeo. Che si tratti di Europa League o Champions League cambia relativamente poco nella pianificazione del club lombardo. Le regole UEFA impongono infatti l’inserimento di diversi giocatori italiani o cresciuti nei vivai nazionali, requisito che oggi rappresenta una priorità assoluta per la dirigenza. Nella lista europea andranno occupati quattro slot dedicati ai calciatori formati in Italia e altri quattro riservati ai prodotti del vivaio del club. Per questo motivo il Como ha iniziato a monitorare con attenzione diversi profili italiani giovani e già abituati alla Serie A. Tra questi spicca il nome di Fabio Miretti. Secondo quanto filtra, il profilo del giocatore piace molto per caratteristiche tecniche, età e adattabilità tattica. Un’operazione che avrebbe senso non solo dal punto di vista regolamentare ma anche per dare qualità e dinamismo al centrocampo di Cesc Fabregas.

Miretti ideale per il gioco di Fabregas

Il Como dovrà inevitabilmente allungare la rosa in vista dei numerosi impegni della prossima stagione. A centrocampo, infatti, le alternative attuali sono limitate e alcuni giocatori sono ancora in bilico. Oltre a Da Cunha, Perrone e il giovane Lahdo, resta da chiarire la situazione di Sergi Roberto, in scadenza di contratto. Fabregas può adattare alcuni elementi più offensivi arretrandoli in mediana, ma l’idea di inserire un giocatore come Miretti permetterebbe di avere una soluzione naturale sia come mezzala sia come trequartista. La sua duttilità piace molto allo staff tecnico, così come la capacità di legare centrocampo e attacco con qualità tecnica e inserimenti. L’allenatore spagnolo considera fondamentale aumentare il livello tecnico della squadra senza perdere identità di gioco. Proprio in quest’ottica che il nome del centrocampista juventino viene valutato con attenzione crescente.

La Juventus apre alla cessione definitiva

Dopo il rientro dal prestito al Genoa, Miretti sperava di trovare maggiore continuità in bianconero. Invece la stagione si è rivelata complicata, condizionata inizialmente da un infortunio e successivamente da uno spazio molto ridotto sia con Igor Tudor sia con Luciano Spalletti. Da marzo in avanti il suo impiego è stato quasi esclusivamente limitato a spezzoni di gara. In totale ha collezionato 30 presenze stagionali tra campionato, Coppa Italia e Champions League, con un gol segnato contro il Sassuolo e tre assist. Spalletti lo considera soprattutto un trequartista, più che un regista o una mezzala pura. Una valutazione tattica che potrebbe aver ridotto ulteriormente il suo spazio all’interno della rosa. Per questo motivo la Juventus appare ora disponibile a valutare una cessione definitiva intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra importante ma considerata accessibile dal Como, soprattutto per un giocatore giovane, italiano e con margini di crescita ancora molto elevati.