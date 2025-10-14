Juve, Miretti spera in una convocazione per Como? Le ultime sul centrocampista

Il centrocampista classe 2003 ha ricevuto segnali positivi dalla risonanza magnetica effettuata la settimana scorsa

Fabio Miretti è pronto a tornare in campo con la maglia della Juventus. Dopo una lunga attesa di 189 giorni, infatti, il centrocampista classe 2003 infatti è voglioso di rimettersi agli ordini del club bianconero, vista la risonanza magnetica effettuata la settimana scorsa dalla quale sono arrivati esiti positivi.

Miretti, in particolare, sa di aver una sfida importante da affrontare, vale a dire quella di provare a conquistarsi un ruolo importante in una Juventus che a centrocampo necessita non solo di energie e forze fresche, ma anche di idee, di alternative tattiche, e di un giocatore che possa andare in verticalità. Mister Tudor, dal canto suo, trova una risorsa in più per il centrocampo della sua Juventus, un’alternativa in più in una rosa che di certo non naviga nell’abbondanza, ad eccezione per trequarti e attacco, reparti nei quali vi si può registrare un’evidente opulenza.

Da questo punto di vista, Miretti spera di già di strappare una chiamata per la partita contro il Como. Tuttavia, rimane difficile pensare che possa avere spazio, considerata la lunghissima assenza: in particolare, il centrocampista italiano ha trovato spazio in alcune amichevoli precampionato (contro la Reggiana, a Dortmund e pure all’Allianz Stadium nel test contro la Next Gen), ma non gioca una partita ufficiale dal 13 aprile.

Un periodo molto lungo, dettato da due infortuni diversi: quello con il Genoa accusato alla spalla, e poi con la Juve a metà agosto una lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra che gli ha complicato in maniera notevole la sua preparazione fisica. Nonostante ciò, la trasferta al Sinigaglia potrebbe consentire al centrocampista di Pinerolo la possibilità di fargli almeno riassaporare le emozioni del campo di gioco.