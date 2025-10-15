Juventus, Miretti continua il lavoro differenziato

In vista della prossima gara in programma domenica 19 ottobre alle ore 12:30, la Juventus dovrà fare a meno di diversi giocatori. Nel riparto difensivo, certe le assenze di Bremer e Cabal. Anche a centrocampo però, i bianconeri dovranno fare i conti con alcune assenze.
Una su tutte quella di Fabio Miretti, ormai fermo ai box da due mesi, dopo l’infortunio rimediato nella gara di amichevole contro la Next Gen. Il centrocampista continua il lavoro differenziato, per questo una sua presenza nel prossimo match contro il Como sembra alquanto improbabile. Un suo possibile recupero, è previsto per la sfida di campionato contro la Lazio, in programma il 26 ottobre.
Igor Tudor, resta così in attesa del suo centrocampista. Ricordiamo che in più di un’occasione, il mister croato ha elogiato le caratteristiche tecniche di Miretti, giocatore in grado inserirsi nella manovra offensiva. Per questo un suo rientro, soprattutto in un periodo della stagione come questo, ricco di impegni per i bianconeri, è più che fondamentale.