Juve, i momenti memorabili in bianconero di Giorgio Chiellini

Non si fermano le celebrazioni per l'addio del capitano dopo 17 anni. Ecco alcuni dei suoi momenti più significativi vissuti con la Juventus.

redazionejuvenews

Continunano le celebrazioni per Giorgio Chiellini. Ecco una raccolta di alcuni suoi momenti memorabili, nell'approfondimento pubblicato dal sito della Juventus.

"BLACK & WHITE STORIES: CHIELLINI, IL VINCENTE

In ogni stagione vincente, Giorgio vive momenti memorabili. Una collezione di scene che lo vedono grande protagonista, trascinatore di una squadra dalla mentalità unica.

12 DICEMBRE 2011

La Juve del primo dei nove scudetti di fila non perde mai. Per riuscire in questa impresa incredibile questo istante è necessario: è il colpo di testa di Chiellini che permette ai bianconeri di rimediare allo svantaggio contro la Roma.

1 MARZO 2013

Una situazione quasi in fotocopia. Come l'anno precedente, la Juve pareggia 1-1 a Napoli, in casa di una diretta concorrente per lo scudetto. Il gol del numero 3 è magnifico e arriva ancora una volta per via aerea.

18 AGOSTO 2013

Finale di Supercoppa italiana, la Signora travolge la Lazio. Il secondo dei 4 gol bianconeri è una ripartenza letale: Chiellini la inizia dalla propria area e la va a chiudere in quella opposta sfruttando un assist di Lichtsteiner. Non sfugga il dettaglio che sono due difensori: in questa Juve ognuno sa fare molte cose...

20 MAGGIO 2015

La felicità di Giorgio negli spogliatoi per una delle prime grande imprese della Juve di Allegri: la vittoria della decima Coppa Italia. Un obiettivo storico, al quale Giorgio offre un contributo decisivo segnando in finale. Quasi superfluo dire chi è l'avversario: la solita Lazio...

14 MAGGIO 2016

La coppa dello scudetto per un titolo speciale, il quinto di fila. Come spesso gli è successo in carriera, Chiellini vive le giornate importanti lasciando un segno. Nella partita della festa scudetto – 5-0 sulla Sampdoria – segna un gol con una conclusione da fuori area indirizzata all'incrocio dei pali.

11 APRILE 2017

L'immagine retroporta del 3-0 sul Barcellona. Ter Stegen viene battuto da un colpo di testa di Chiellini, bravissimo a vincere un corpo a corpo con Mascherano e a indirizzare il pallone alle spalle del portiere. Ma quando ricorda quel confronto, Giorgio ama rievocare maggiormenteil ritorno al Camp Nou, quando la difesa bianconera lascia a bocca asciutta un attacco composto da Messi, Neymar e Suarez.

7 MARZO 2018

La sfida contro Harry Kane in Tottenham-Juventus a Wembley, un'altra delle vittorie internazionali di Chiellini. Nello stesso stadio, i due si ritroveranno 3 anni dopo nella finale dell'Europeo tra Italia e Inghilterra e sarà ancora Giorgio a trionfare".