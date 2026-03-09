Juventus e Milan unite per un’iniziativa di beneficienza

La Juventus e il Milan hanno dato scelto di partecipare ad un'iniziativa di beneficienza, mettendo le loro maglie all'asta.

Oggi è partita l’iniziativa promossa da C’è Da Fare Ets, un’associazione no-profit con lo scopo di raccogliere fondi per persone in stato di fragilità. Il ricavato sarà destinato a ragazzi tra i 12 e i 19 anni che soffrono di disturbi psicologici e psichiatrici.

Juventus e Milan hanno messo a disposizione di questa iniziativa delle maglie firmate da giocatori. L’asta resterà attiva per circa 10 giorni. La chiusura è infatti prevista per il 18 marzo con la charity dinner finale. L’intero ricavato sarà destinato ovviamente all’associazione C’è Da Fare Ets, che sperano di raccogliere fondi a sufficienza per dei progetti dedicati a persone con disturbi mentali, e, con l’occasione, di sensibilizzare sul tema.

Fra i lotti a disposizione si possono trovare anche opere d’arte, capi di abbigliamento, accessori firmati, oggetti di design, degustazioni ed esperienze nel mondo dell’ospitalità e dell’enogastronomia.