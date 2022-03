Juventus, sfida al Milan per Renato Sanches: Cherubini prova l’assalto

La Juventus vorrebbe finalmente acquistare un centrocampista per completare il centrocampo, ma la concorrenza è alta.

redazionejuvenews

Giorni caldi in casaJuventus. Il club bianconero, tra una partita e l'altra, è al lavoro per programmare la prossima stagione, tra rinnovi in vista e nuovi acquisti da progettare. La Vecchia Signora, infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, vorrebbe regalare a Massimiliano Allegri un nuovo centrocampista di livello per la prossima stagione. Il nuovo nome sondato dalla dirigenza bianconera sarebbe quello di Renato Sanches, mezzala portoghese del Lille. Il calciatore '97, nonostante abbia soltanto 24 anni, ha già un palmares di tutto rispetto, come il campionato francese dello scorso anno o l'Europeo con la maglia del Portogallo nel 2016, quando Sanches sembrava essere destinato a diventare una stella del calcio, con conseguente passaggio al Bayern Monaco. L'esperienza bavarese non andò bene, ma in Francia il portoghese si è ritrovato.

Ovviamente sul Golden Boy 2016 la concorrenza è alta, in pole da tempo c'è infatti un'altra italiana: il Milan. I rossoneri, in previsione dell'addio di Kessié a giugno a parametro zero, vorrebbero acquistare il calciatore del Lille per ovviare all'assenza dell'ex Atalanta. Anche fuori dalla Serie A ci sono però diverse squadre interessate, come il Barcellona o alcune squadre inglesi, motivo per cui la Juventus dovrà avere argomenti importanti per convincere il Lille ed il giocatore.

Ci sono comunque alcuni aspetti favorevoli che potrebbero favorire il club bianconero. Infatti Renato Sanches è gestito da Jorge Mendes, procuratore che la Juventus conosce bene, per via dell'affare Ronaldo. Inoltre, il contratto, visto che l'accordo del portoghese con il Lille scade nel 2023, quindi il club francese dovrà certamente accontentarsi di una cifra inferiore al valore reale, cercando di non perdere il calciatore poi a parametro zero. L'ex Swansea ha comunque una valutazione alta, intorno ai 30 milioni, ma tutti questi fattori potrebbero far abbassare il prezzo, per permettere a Cherubinidi chiudere l'operazione e sistemare l'annosa questione del centrocampo.