Juventus-Milan più importante per i rossoneri? Marani ha dei dubbi

In un articolo su le pagine di Tuttosport, il giornalista Matteo Marani ha parlato dell'importanza di Juvenuts-Milan per i bianconeri

redazionejuvenews

"È una delle partite più importanti se non la più importante. Serve una bella prestazione perché abbiamo solo un punto, dando seguito alla Champions. Già da un anno e mezzo giocano molto bene, con autorevolezza e sicurezze. Giocano insieme da quasi tre anni, hanno certezze importanti. Noi stiamo crescendo, negli ultimi giorni siamo stati tutti insieme. Ma la partita di domani è più importante per loro che per noi", queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa di presentazione del big match tra Juventus e Milan.

Oggi in un articolo su le pagine di Tuttosport, il giornalista Matteo Marani ha smentito la tesi dell'allenatore bianconero: "Il duello di stasera è una partita di importanza vitale per la Juve. Sì, molto più per la Juventus che per il Milan, non ce ne voglia l’allenatore. La prima ci arriva con 8 punti di distacco, che in caso di altra sconfitta diventerebbero 11 e mezzo, tenuto conto che il Diavolo avrebbe a quel punto uno dei due scontri diretti dalla sua. Non sarebbe la chiusura del discorso scudetto dopo 4 giornate, tuttavia pensare che possa ripetersi ogni volta la rimonta del 2015-16 è una forzatura".

"Se il Milan vince, manda un messaggio netto sulle sue aspirazioni - Ha continuato il giornalista -. Se la Juve vince, torna a meno 5, anzi 4 e mezzo, e comincia davvero questo campionato dentro al quale non sembra per ora essere entrata. La goleada dell’Inter ieri contro il Bologna, nonché il buon passo di Napoli e Roma oggi attese dalle trasferte di Udine e Verona, impone alla Juventus un solo risultato". Recuperare il terreno perso nel bruttissimo inizio di stagione è possibile, ma non bisognerà perdere altro tempo. Contro il Milan non sarà facile, ma gli uomini di Massimiliano Allegri dovranno provarci. Vincere, questo è l'unico obiettivo in casa Juventus. Non ci sono alternative.