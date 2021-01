Juventus-Milan: i convocati di Andrea Pirlo per questa sera

TORINO – La Juventus giocherà questa sera conto il Milan a San Siro nella sfida che dirà molto del futuro della squadra di Andrea Pirlo. La squadra bianconera è partita infatti questa mattina con due pullman alla volta di Milano, dove dovrebbe arrivare poco dopo pranzo. I bianconeri hanno voluto viaggiare in pullman per motivi precauzionali, vista la positività di due giocatori della rosa, Cuadrado e Alex Sandro.

I due difensori bianconeri sono risultati positivi al test per il COVID e sono stati subito messi in isolamento. Se ieri sera si temeva per i tamponi di questa mattina, e che potessero uscire nuove positività, i risultati hanno tutti dato esito negativo e la squadra è partita alla volta di Milano. Dopo i dubbi di ieri sera quindi, Andrea Pirlo potrà contare questa sera su tutta la rosa, tranne appunto per le assenze di Cuadrado e Alex Sandro. La società ha comunicato che i due hanno preso il COVID all’interno dell’ambiente familiare, e che le due situazioni non sono legate tra di loro.

Questa sera gli uomini di Pirlo tenteranno quindi l’assalto al Milan capolista, nel primo degli scontri diretti con le due milanesi in testa alla classifica, che diranno ai bianconeri che direzione prenderò la loro stagione, in un mese che li metterà di fronte anche al Genoa per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, e al Napoli, per la partita di Supercoppa Italiana. Pirlo predica però calma, con i bianconeri che dovranno concentrarsi su di una partita alla volta, a cominciare appunto da quella di stasera, da vincere a tutti i costi per cercare di iniziare a ridurre il gap con i rossoneri in testa alla classifica.

Di seguito la lista dei convocati del tecnico.