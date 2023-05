Juventus-Milan, tutti gli ex della gara: da Rossi a Baggio

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota su tutti gli ex in vista della partita con il Milan . Ecco il comunicato: "Juventus-Milan è una grande classica del calcio italiano, con tanti giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. C'è una ricca collezione di ex, pertanto, soprattutto tra gli attaccanti: a partire da Zlatan Ibrahimovic, ancora oggi nell'organico rossonero, che proprio a Torino ha vissuto le sue prime stagioni in Italia, tornandovi poi da avversario. 1981-82.

A 18 anni, proprio in un Juventus-Milan, Giuseppe Galderisi vive una domenica pomeriggio esaltante nel 1982, segnando tutte e 3 le reti della vittoria della Signora. Prodotto del vivaio bianconero, in rossonero vivrà successivamente una stagione, quella del 1986-87. Un percorso non molto diverso lo ha Paolo Rossi. Anche lui si mette in evidenza nel settore giovanile della Juventus. In prima squadra debutta dopo un'importante esperienza a Vicenza, dove si consacra anche per quanto fa in Nazionale. Il Milan sarà solo una piccola parentesi, nella stagione 1985-86. Qui lo vediamo duellare con Mauro Tassotti in una gara al Comunale.