Dalla Spagna, la Juve sfida il Milan: pronti 40 milioni per Brahim Diaz

Eliminata dall'Europa League e lontana dal quarto posto in Serie A, le possibilità che la Juve possa qualificarsi alla prossima Champions League sono ormai minime. Per i bianconeri è stata una stagione disastrosa, condizionata pesantemente dalle vicende giudiziarie. Ora ai bianconeri non resta che giocare le ultime due partite di campionato e poi cominciare subito a pensare alla prossima annata . Senza Champions molti big sono a rischio addio: Rabiot e Di Maria potrebbero non rinnovare, mentre Vlahovic ha richieste dalle più grandi squadre di tutta Europa . In quest'ottica la Juve comincia a guardarsi attorno alla ricerca di rinforzi.

Secondo quanto riportato in Spagna da elnacional.cat, i bianconeri starebbero pensando di rinforzare il reparto offensivo con Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo in questa stagione con il Milan ha fatto il definitivo salto di qualità, aggiungendo concretezza sottoporta alle sue grandi qualità nello stretto. Per lui ben 6 gol e 6 assist in 31 partite giocate in Serie A. Lo stesso giocatore in una recente intervista a Marca ha ammesso: "Al Milan ho fatto un passo in avanti, ora sono più importante per la mia squadra, genero più occasioni, faccio più passaggi chiave, ho più fiducia. Se la partita è equilibrata, cerco di tirare fuori di più la mia magia per cambiarla. E quest'anno sta accadendo, e anche nei grandi appuntamenti ".