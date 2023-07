La Juve nel ricordo di Vialli: maglia del 9 in regalo con le membership

Bella iniziativa della squadra bianconera che ha deciso di omaggiare il suo ex giocatore con un regalo per i tifosi

La Juventus sta iniziando a preparare la prossima stagione: se la squadra si ritroverà alla Continassa il 10 luglio, la dirigenza sta già lavorando sul mercato, ed ha già concluso alcune operazioni, sia in entrata che in uscita: dopo il rinnovo del contratto di Adrien Rabiot, manca ormai solo l'ufficialità per l'acquisto di Timothy Weah, primo nuovo giocatore che vestirà la maglia bianconera. In uscita, da registrare la fine dei contratti di Paredes e Di Maria, con Juan Cuadrado che non ha rinnovato ed ha lasciato Torino anche lui.