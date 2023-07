ESCLUSIVA JUVENEWS / Porcari: “Giuntoli? Vi svelo un segreto…”

“Mi ricordo che, quando ottenemmo la promozione con il Carpi, era nell’aria che sarebbe andato al Napoli. Lo supplicai di restare con noi. Lui però mi disse che non poteva dire di no, perché in Italia c’erano cinque squadre impossibili da rifiutare. Tra queste il Napoli. Sicuramente, in esse, includeva anche la Juventus…”.