Juventus, eccezionale la media punti di Tudor: davanti a lui c'è solo...

Il tecnico croato, da quando è ritornato a Torino, si è reso subito protagonista di un importante risultato: la qualificazione alla Champions

Da quando ha fatto il suo ritorno a Torino, Igor Tudor ha impiegato pochissimo tempo a incidere positivamente nella Juventus. Il tecnico croato, infatti, nell’atto finale della passata stagione è riuscito a centrare un obiettivo che nel corso del precedente campionato si stava rivelando complicato da raggiungere: vale a dire la qualificazione alla Champions League. Un risultato, dunque, che ha messo in mostra le capacità di Tudor di subentrare in una situazione complicata, visto la gestione di Thiago Motta con conseguente divorzio e le diverse delusioni in campo europeo e in Coppa Italia.

Un quarto posto che, alla fine, ha permesso al tecnico croato di guadagnarsi la possibilità di restare ancora sulla panchina della Juventus. Allo stesso tempo, però, l’impresa di Igor Tudor non è misurabile soltanto con l’accesso alla massima competizione europea, ma anche nella media punti che è riuscito a conquistare nelle partite fino a questo punto disputate sulla panchina bianconera. In effetti, nelle 11 partite che l’hanno visto vestire i panni di allenatore della Juventus, Tudor ha registrato una media punti che gli consente di essere inserito già nella storia del club bianconero: 2,18 punti a gara, risultato arrivato grazie alle 7 vittorie, 3 pareggi e l’unica sconfitta a Parma.

Un andamento, dunque, che inserisce il croato tra i grandi allenatori della storia della Juventus da quando esistono i tre punti. Davanti a lui, in particolare, si collocano soltanto quegli allenatori che hanno fatto meglio o che hanno portato lo scudetto a Torino, come ad esempio Antonio Conte (con una media punti decisamente alta, con 2,40), Fabio Capello (al secondo posto con 2,33) e Max Allegri (2,20). Completato questo podio, al quarto posto c’è per l’appunto il croato, accompagnato da Maurizio Sarri, l’allenatore dell’ultimo scudetto.

La prossima gara della Juventus sarà il Derby d’Italia contro l’Inter. Un match fondamentale per le sorti dei bianconeri, ma anche una grossa opportunità per Igor Tudor per migliorare la propria media punti. In effetti, in caso di successo contro i nerazzurri, il croato porterebbe la sua media punti in Serie A con la Juventus da 2,18 a 2,25.