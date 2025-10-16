Juventus, McKennie: "Mi alleno più spesso. Tudor mi ha detto..."

Le parole del centrocampista bianconero ai microfoni di TNT dopo il match contro l’Ecuador: il suo pensiero sul rapporto lavorativo con Tudor

In un’intervista ai microfoni di TNT, dopo la partita contro l’Ecuador, McKennie ha parlato del suo stato di forma e del suo rapporto lavorativo con mister Tudor alla Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ho avuto un lungo pre campionato con il mio allenatore alla Juventus, Igor Tudor, che mi ha messo davvero sotto pressione e mi ha detto: ‘Ehi, stai invecchiando e il tuo corpo non sarà in grado di riprendersi dalle partite come facevi prima. Devi perdere un po’ di peso. È l’unico modo in cui sarai coinvolto in questa squadra.

Ho abbassato la testa, ho lavorato come al solito, mi sono messo a dieta. Non faccio più tanti spuntini e, se li faccio, sono spuntini sani. E mi alleno più spesso, corro molto. Quest’estate è la prima

in cui non mi è dispiaciuto togliermi la maglietta in piscina”.