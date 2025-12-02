Juventus, Mauro su Yildiz: "È l'unico che può fare il salto di qualità alla squadra, però..."

Le parole dell'ex calciatore bianconero riguardanti la prova offerta da Kenan Yildiz nel precedente turno di campionato contro il Cagliari

Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ai microfoni di Sportmediaset ha espresso il proprio pensiero sulla prestazione offerta da Kenan Yildiz nel precedente match di campionato contro il Cagliari. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Yildiz è il giocatore che può risolvere i problemi che ci sono stati anche contro il Cagliari, perché fino al gol del Cagliari la Juve veramente ha fatto fatica. Poi ha pareggiato immediatamente ed è stata un’altra partita. E’ vero che in questa partita è stato fantastico, ma è stato aiutato da Thuram, da Kalulu che ha fatto un primo passaggio e lo ha fatto lui sul primo gol.

La Juve e Yildiz hanno bisogno che qualcuno prenda l’iniziativa, perché se no Yildiz va in difficoltà. Perché è veramente l’unico che può fare il salto di qualità alla squadra, però ha bisogno di un po’ d’aiuto perché ricordiamoci che ha 20 anni”.