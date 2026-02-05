Juventus, Mauro a La Gazzetta: “La Juve può far bene anche senza Yildiz in campo”

L’ex giocatore bianconero ha parlato del lavoro svolto fin qui da Spalletti. Leggiamo le sue dichiarazioni a la Gazzetta dello Sport.

Massimo Mauro ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi toccati, si è parlato della Juventus e del ruolo centrale di Yildiz all’interno della squadra. Di seguito le sue parole:

“A Parma abbiamo avuto la dimostrazione di sbagliare quando si dice che senza Yildiz la Juve ha grossi problemi. Nel primo tempo ha giocato male, poi è uscito e la squadra comunque ha segnato quattro gol. La squadra è stata molto brava e concreta, il gioco di Spalletti ha messo i bianconeri nelle condizioni di poter sopperire anche all’assenza del talento turco. Certo, meglio averlo in campo”.

Su Spalletti: “I giocatori vanno in campo e fanno la prestazione, però non c’è dubbio che la mano di Luciano sia stata fondamentale. Comunque alla Juve non bastano quattro partite vinte, ma devi arrivare. Spalletti ora deve perseverare, altrimenti vanifica tutto”.