Juventus, Matri a DAZN: “Adesso non si può più sbagliare”

Le parole dell’ex centravanti bianconero ai microfoni di DAZN: “Juve adesso non puoi più sbagliare”.

L’ex attaccante della Juventus Alessandro Matri, ha parlato a DAZN delle prospettive future della squadra bianconera, attesa dalla parte finale di stagione in cui proverà a centrare un piazzamento tra le prime quattro. Leggiamo le sue dichiarazioni:

“La Juve esce sicuramente rinforzata dalla rimonta fatta contro la Roma, ma è chiaro che adesso non può più sbagliare, viene da un ciclo terribile che ha portato appena due punti in quattro partite di campionato, e questo complica indubbiamente la corsa per un piazzamento tra le prime quattro.

D’altro canto adesso la squadra dovrà pensare soltanto al quarto posto, come ha detto Spalletti, lui vivrà per raggiungere il quarto posto, anche perché la partecipazione alla Champions renderà più semplice la progettazione della squadra per il futuro“.