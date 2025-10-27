Come vi abbiamo già raccontato in precedenza, Massimo Brambilla, attuale tecnico della Next Gen, sarà momentaneamente l’allenatore della Juventus. I bianconeri, in vista del prossimo impegno infrasettimanale, che li vedrà affrontare l’Udinese, hanno deciso di affidarsi quindi ad una soluzione interna e temporanea. Seguiranno aggiornamenti in merito alla scelta del nuovo tecnico.
Juventus, Massimo Brambilla momentaneamente in panchina
27 Ottobre, 14:09
