Juventus, Massimo Brambilla momentaneamente in panchina

Massimo Brambilla, attuale allenatore della Next Gen, sarà momentaneamente l’allenatore della Juventus. Contro l’Udinese ci sarà lui in panchina

Come vi abbiamo già raccontato in precedenza, Massimo Brambilla, attuale tecnico della Next Gen, sarà momentaneamente l’allenatore della Juventus. I bianconeri, in vista del prossimo impegno infrasettimanale, che li vedrà affrontare l’Udinese, hanno deciso di affidarsi quindi ad una soluzione interna e temporanea. Seguiranno aggiornamenti in merito alla scelta del nuovo tecnico.