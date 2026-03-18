Juventus, marzo da protagonista! Spalletti punta a un suo record

Il mese di marzo sta dando risposte importanti alla Juventus, che vuole rafforzare la propria posizione in classifica. Con Luciano Spalletti in panchina, i bianconeri hanno ritrovato continuità e risultati, costruendo un percorso fin qui molto positivo.

Il mese è iniziato con il pirotecnico 3-3 contro la Roma, una gara che ha messo in evidenza carattere e voglia di non arrendersi mai. Da lì, la squadra ha cambiato passo, centrando due successi consecutivi: il netto 4-0 contro il Pisa e l’1-0 in casa dell’Udinese. Tre risultati che hanno permesso alla Juve di restare imbattuta nel mese, in attesa dell’ultima sfida contro il Sassuolo.

Proprio questo match può diventare decisivo anche per Spalletti. Un risultato positivo consentirebbe all’allenatore di eguagliare quanto fatto a novembre, quando la Juventus raggiunse una lunga striscia senza sconfitte. In quel periodo arrivarono tre vittorie contro Bodo Glimt, Cremonese e Cagliari, oltre a tre pareggi contro Fiorentina, Torino e Sporting.

I numeri confermano la solidità del percorso stagionale. Se la Juve dovesse chiudere marzo senza perdere, sarebbe il quarto mese da imbattuta. Un dato che si collega anche all’inizio del campionato: ad agosto erano arrivate due vittorie, mentre settembre si era chiuso con un successo e tre pareggi.

Questa continuità dimostra la crescita mentale della squadra, oggi più solida e consapevole. Per raggiungere l’obbiettivo, però, servirà massima concentrazione contro il Sassuolo. Solo così la Juventus potrà confermare il proprio momento positivo e avvicinarsi a un altro traguardo importante.