Juventus, Marelli analizza l’episodio del rigore: “Ecco perché è stato assegnato”

Luca Marelli spiega l’episodio del rigore assegnato alla Juventus nella gara contro gli emiliani. Penalty poi fallito da Locatelli.

Negli studi di DAZN al termine di Juventus-Sassuolo, Luca Marelli ha analizzato l’episodio che ha portato il direttore di gara a concedere il penalty ai bianconeri:

“Quello che hanno dovuto valutare prima di tutto è se ci fosse stato il tocco con il braccio ed è per questo probabilmente il motivo per il quale il check è andato molto per le lunghe e addirittura il Var Abisso e Camplone hanno chiesto all’arbitro di interrompere l’azione in una posizione neutra del pallone per accertarsi poi che ci fosse il tocco. Dopo essersi accertati che il giocatore Idzes aveva toccato il pallone con il braccio, naturalmente la posizione del braccio è punibile per 2 motivi: il braccio è aperto rispetto al corpo ad aumentare il volume corporeo.

Il 2° motivo, forse anche il più importante, è che il braccio è al di sopra dell’altezza della spalla, e come sappiamo nell’interpretazione corrente, il braccio sopra la spalla è praticamente sempre da calcio di rigore, nel caso in cui il braccionon sia in una posizione naturale. Questa non può essere una posizione naturale dato che il braccio è completamente fuori sagoma. Ecco perchè hanno mostrato solo questa immagine, per mostrare proprio la posizione del braccio, una volta che i Var si erano accertati che il tocco di braccio c’era stato”.