Juventus, Marelli a DAZN: “Quella di Bastoni è una simulazione”

Luca Marelli ha commentato l’operato di La Penna al termine di Inter-Juventus. Leggiamo le sue parole a DAZN.

L’ex arbitro Luca Marelli, ha commentato ai microfoni di DAZN la discussa espulsione di Kalulu. Di seguito la sua analisi:



Il secondo giallo a Kalulu? “E’ il grande problema di questa partita. Guardate dove si trova La Penna, che è stato sicuramente ingannato dalla prospettiva, perchè è andato a sensazione, non può aver visto un’infrazione, per il semplice motivo che l’infrazione non c’è. Dalla camera bassa vediamo che Bastoni ha simulato, perchè questo è il termine corretto da utilizzare. Come vedete, non viene toccato, l’unico tocco è una mano appoggiata di Kalulu sull’avambraccio di Bastoni, ma veramente troppo poco per poter portare ad una caduta di questo genere”.

Che cosa sarebbe successo se ci fosse stato già l’eventuale nuovo protocollo? “Ci sarebbe stata la possibilità di intervenire per il Var in caso di seconda ammonizione. L’arbitro sarebbe stato chiamato all’on field review per valutare il secondo cartellino giallo e avrebbe potuto valutare anche l’azione di Bastoni. In questa circostanza, pertanto, se l’arbitro fosse stato chiamato all’on field review in un eventuale futuro, con il protocollo modificato – e questo lo sapremo il 28 febbraio – La Penna avrebbe sicuramente revocato la seconda ammonizione per Kalulu e avrebbe anche potuto ammonire Bastoni per simulazione. Questa l’analisi di Luca Marelli.