Juventus, Marchisio: “Yildiz? Un grande lavoratore”

Il pensiero espresso dall'ex centrocampista bianconero riguardo al periodo che Kenan Yildiz sta vivendo con la Juventus

Nella giornata di ieri, una volta conclusasi l’inaugurazione del “Rigenera Care”, Claudio Marchisio ha espresso il proprio parere riguardo al momento che sta vivendo Yildiz, giocatore con la maglia numero 10 e con la fascia da capitano al Bernabeu nel match contro il Real Madrid. Di seguito il punto di vista dell’ex centrocampista bianconero sul periodo che sta vivendo il giovane calciatore turco:

“Ero lì con Seedorf e con Cannavaro e parlavamo proprio di questo, sicuramente sarà stato molto felice, emozionato ed orgoglioso. Parliamo di un ragazzo con la testa a posto, un grande lavoratore, ovviamente è stata una partita non semplice, però sono felice per lui, sperando che possano essercene tantissime altre”.