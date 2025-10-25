Juventus, Marchisio su Tudor: “Bisogna dargli fiducia”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista bianconero sul lavoro che sta svolgendo mister Tudor sulla panchina della Juventus

Al termine dell’inaugurazione del “Rigenera Care” (tenutasi ieri a Torino) Claudio Marchisio ha parlato del lavoro svolto e che sta svolgendo mister Tudor sulla panchina della Juventus. Di seguito il punto di vista dell’ex centrocampista bianconero sull’operato del tecnico croato:

“Se Tudor è l’allenatore giusto? Bisogna sperarlo e da tifoso mi auguro che sia così. Non soltanto perché è stato un grande ex giocatore della Juve e perché conosce l’ambiente, ma perché ad oggi lui è l’allenatore, bisogna dargli fiducia, essere vicini alla squadra sperando che lui insieme al suo staff e ai giocatori riescano a trovare la strada migliore. Si pensa che la prossima partita possa essere decisiva, io mi spero di no, mi auguro che ci possa essere sempre più tempo per poter lavorare. La Juventus oggi non ha bisogno di altri cambiamenti. La Juventus non deve mai trovare degli alibi sul calendario. Deve trovare la propria strada, fare una prestazione come a Madrid e mi auguro che quella reazione diventi un qualcosa di concreto”.