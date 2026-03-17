Juventus, Marchisio è convinto: “Ci vuole Tonali”

L'ex centrocampista juventino e della nazionale ha parlato della situazione attuale del club bianconero, e consiglia Tonali per il futuro

Il “principino” Claudio Marchisio ha rilasciato un’intervista a TuttoSport. Nella prima pagina del quotidiano sportivo si legge: “Sì Juve, ci vuole Tonali”. Un messaggio chiaro, che ha ribadito durante la sua intervista. Di seguito le sue parole. L’intervista completa è disponibile sul sito di TuttoSport.

Da Head of Competition di Kings League Italia, che voto dà alla stagione della sua Juve? “È un voto in stand-by. Perché se da una parte per crescere un gruppo vincente bisogna dargli tempo, sappiamo benissimo quanto il tempo si stia stringendo e la Juve senza la Champions League avrebbe fallito l’obiettivo. E lo dico al netto del fatto che ora stiamo vedendo un calcio più divertente ed emozionante, ma gira tutto intorno a quel quarto posto”.

Cosa ha portato in più Spalletti? “Ha aggiunto personalità e idee che si sono viste subito, anche quando i risultati non arrivavano, oltre alla sua esperienza nel gestire la squadra. Una squadra che dovrà essere aggiustata e rimodellata ma, grazie a Spalletti, le basi ci sono per tornare a essere competitivi. E per provare a vincere qualcosa, magari restando in alto fino alle ultime giornate non come accade adesso in cui si insegue un quarto posto”.

In estate servirà un grande centrocampista: l’identikit? “La Juve deve rinnovare la spina dorsale, è questo che manca. Serve un centrale da mettere insieme a Bremer, uno come Tonali sarebbe l’acquisto ideale per il centrocampo e poi occorre un grande attaccante. Ora si parla del rinnovo di Vlahovic e io dico, perché no? Sarebbe interessante vederlo un’intera stagione con Spalletti…”.

Partiamo da Tonali. “Ho detto che sarebbe l’acquisto ideale perché già al Milan era un giocatore forte e in Premier League ha aumentato le sue competenze e perché è italiano. E gli italiani alla Juventus ci vogliono. In tal senso la Lega Serie A dovrebbe mettere dei paletti: non che non servano gli stranieri, ma questi devono essere di qualità”