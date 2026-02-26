Juventus, Marchisio a Prime: “Nonostante il risultato grande prova della squadra”

Il commento di Claudio Marchisio al termine del match contro il Galatasaray.

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime, Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha commentato così l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League:



“Se entri nella partita e nei suoi episodi, c’è ancor più rammarico. Ma dobbiamo sottolineare la grande prova di questa squadra.

Ha poi aggiunto su Thuram: Una giocata giusta, anche solo da pensare, poi il tocco poteva starci. Tutto giusto meno che la conclusione e bravo anche il portiere a rimanere in piedi. Con il piede debole poi rischi meno il tiro a incrociare, perché hai paura di chiuderla troppo”. Però le lacrime ci dicono che il gruppo è sano e che il ragazzo ci tiene tantissimo”.