Juventus, Marchisio a Prime: “Nonostante il risultato grande prova della squadra”

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime, Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha commentato così l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League:
“Se entri nella partita e nei suoi episodi, c’è ancor più rammarico. Ma dobbiamo sottolineare la grande prova di questa squadra.
Ha poi aggiunto su Thuram: Una giocata giusta, anche solo da pensare, poi il tocco poteva starci. Tutto giusto meno che la conclusione e bravo anche il portiere a rimanere in piedi. Con il piede debole poi rischi meno il tiro a incrociare, perché hai paura di chiuderla troppo”. Però le lacrime ci dicono che il gruppo è sano e che il ragazzo ci tiene tantissimo”.