Juventus, Marchisio a Dazn: “Yildiz non lo toglierei mai”

Il commento di Claudio Marchisio in merito alla scelta di sostituire Kenan Yildiz a quindici minuti dal fischio finale.

L’ex centrocampista bianconero, nel post partita di Napoli-Juventus, direttamente dagli studi di Dazn, ha commentato la scelta di mister Spalletti in merito alla sostituzione di Kenan Yildiz.

Il tecnico toscano ha deciso di sostituire il turco quando mancavano 15 minuti alla fine e il risultato era ancora sul 1-1. Al suo posto ha fatto l’ingresso in campo Openda, che non è riuscito però a dare il giusto contributo. Insomma una scelta che farà a lungo discutere in casa Juve.

Le parole di Claudio Marchisio: ”Io in questo momento uno come Yildiz non lo toglierei mai, anche perché è l’unico che ha qualità, anche se è così giovane è uno che ha personalità. Quindi lo avrei tenuto lo stesso in campo. Forse lo avrei spostato dall’esterno e lo avrei messo in mezzo, ma non lo avrei tolto”.