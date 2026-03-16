Juventus, Marchegiani a Sky: “Il gol di Coincecao…”

Nel programma Sky Calcio Club, condotto da Fabio Caressa, si è discusso sul gol annullato a Coincecao, con Marchegiani che si è espresso.

Continua a far discutere la decisione dell’arbitro Mariani sul gol annullato a Francisco Coincecao. Vari giornalisti e opinionisti si sono esposti sulla questione, ed anche l’ex portiere Luca Marchegiani ha detto la sua.

Nella serata di domenica, nel programma Sky Calcio Club, si è espresso in merito al gol di Coincecao annullato al 70′.

La Juventus ha ottenuto una vittoria importante per 0-1, ma avrebbe potuto allungare il risultato con il gol del portoghese. Il figlio d’arte aveva trovato la rete a seguito di un’azione straordinaria di Yildiz, che aveva servito in mezzo proprio per Coincecao. Il numero 7 era stato bravo ad anticipare i difensori e battere Okoye. Il direttore di gara, però, è stato richiamato dal VAR per rivedere la posizione di Koopmeiners. L’olandese era in posizione irregolare, e, inoltre, il suo movimento è stato giudicato impattante sull’intervento di Okoye. Per questo motivo, la rete è stata annullata.

“Il portiere la vede, non è condizionato dal movimento di Koopmeiners, diciamo che forse può essere considerato sulla traiettoria del tiro. Il portiere non è stato minimamente condizionato, se dobbiamo guardare la filosofia del gioco è un goal regolare”, questa l’analisi di Luca Marchegiani. L’ex portiere della Lazio ha aggiunto: “Il motivo per cui hanno pensato che sia una posizione attiva ci deve essere e non può essere che impalla il portiere. A me non avrebbe dato fastidio”.