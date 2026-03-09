Juventus, Marchegiani a Sky: “Vittoria contro il Pisa che arriva nel momento giusto”

Luca Marchegiani, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato la vittoria di sabato scorso della Juventus ai danni del Pisa. Leggiamo le sue parole:
“È una squadra con qualche passo falso ma ha dimostrato una crescita dal punto di vista del gioco, delle sistemazioni e dell’atteggiamento ma anche tattico. Poi diventa questione di risultati perché nelle ultime cinque di campionato ne ha vinta una.
Ha affrontato una squadra giusta in questo momento: il Pisa te la fa sudare ma poi alla fine la batti, la storia del campionato dice questo. Una vittoria che è arrivata nel momento giusto ma la rincorsa non è ancora finita perché è dietro e ha ancora delle gare impegnative da fare”.