Juventus, Malen poteva essere bianconero a gennaio

L'attaccante olandese che si sta dimostrando decisivo con la Roma, a gennaio sarebbe potuto diventare un calciatore della Juventus.

Le sliding doors nel mondo del calcio non finiscono mai. E se…Malen fosse andato alla Juventus? L’attaccante olandese sta facendo le fortune della Roma e di Gasperini, con 6 reti in 8 partite in Serie A. Un rendimento pazzesco per un giocatore appena arrivato nel campionato italiano. La lotta Champions passa anche per i suoi piedi e le sue prestazioni, vista l’assenza di tutto il reparto offensivo dei giallorossi (Dybala e Ferguson operati, Dovbyk fuori fino a inizio aprile).

A rilevare questo retroscena su Malen e la Juventus è stato Romeo Agresti, direttore de IlBianconero. In una live su YouTube, ha rivelato che il giocatore dell’Aston Villa era stato proposto alla dirigenza juventina. Le condizioni erano le stesse che sono state offerte alla Roma: prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto prefrissato a 25 milioni. Il giornalista era in diretta insieme all’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi. Quest’ultimo aveva espresso il suo apprezzamento per Malen, e alla notizia di un suo possibile approdo in bianconero, è impazzito ed ha lasciato la diretta.