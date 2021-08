Dove giocherà Locatelli? Tutti i moduli e le opzioni della nuova Juventus

Locatelli è finalmente un giocatore della Juventus. Dove giocherà il centrocampista azzurro? Allegri ora ha diverse soluzioni.

Per rispondere a questa domanda, è necessario prima capire quale sarà il modulo di riferimento della Juventus. Stando alle prove tattiche fatte durante l'estate, Allegri schiererà i suoi con tre moduli: 4-3-3, all'occorrenza 4-4-2 o 4-2-3-1. Locatelli nei piani dell'allenatore bianconero sarà il play davanti alla difesa in un centrocampo a tre. In carriera il centrocampista italiano non ha mai giocato come mediano puro, ma per caratteristiche fisiche e tecniche ha tutte le carte in regola per poter ricoprire quel ruolo. Nell'Italia di Mancini, Locatelli ha agito da mezzala di impostazione e inserimento, al fianco di un direttore d'orchestra come Jorginho. Nella Juventus sarà il classe 1998 a salire in cattedra. Nelle altre due opzioni Locatelli agirebbe da centrocampista in un centrocampo a 2, come sotto la gestione De Zerbi. In questo ruolo l'ex Sassuolo è riuscito a dare il meglio di se, attaccando e difendendo contemporaneamente.