Matthaus: “Sono contento che CR7 sia tornato nel miglior campionato del mondo”

L'ex nerazzurro ha commentato il ritorno di CR7 al Manchester

redazionejuvenews

L'ex stella dell'Inter Lothar Matthaus, ha rilasciato delle dichiarazioni durante l'evento Giacito Facchetti Awards, svoltosi nella giornata di ieri a Milano, dove ha parlato anche del ritorno di Cristiano Ronaldo allo United.

SU CR7 - "Mi piace questo cambio perché non ha fatto una cosa semplice, è tornato nel miglior campionato del mondo e ha segnato già 4 gol. Lo capisco e ha fatto molto bene".

SULLA SUPER LEAGUE - "Non possiamo parlare di Super League. Il calcio non è solo per 10 squadre, è per tutti e io penso che i tifosi italiani abbiano la possibilità di godersi grandi squadre nel campionato italiano come Inter, Milan, Juve e Roma".

SUL CALCIO ITALIANO - ""Il calcio, la politica, la forza, sono cambiate e non solo in campo ma anche in generale. anche in Inghilterra non è la stessa cosa, ha preso il posto che l'Italia ricopriva 30 anni fa. Saranno per anni i numeri uno. Tra dieci anni magari ricambierà ma adesso quello inglese è il miglior calcio del mondo".

SULLA CHAMPIONS - "Io vedo altre squadre favorite e non le squadre italiane. Il Bayern è tra le favorite insieme al PSG e altre squadre come quelle inglesi".

SU FACCHETTI - "È stato una grande bandiera dell'Inter. L'ho conosciuto molto bene. Purtroppo se n'è andato presto. Io sono qui anche per dire grazie a lui e alla sua famiglia per le cose che mi ha insegnato".

SULL'INTER - "Non so, dopo sole 4-5 partite è difficile, ci sono tante squadre che possono vincere. In tante hanno già 9-10 punti. Il campionato è lungo. Contro il Real Madrid hanno giocato bene 60 minuti e se giocano in quel modo sono tra i favoriti per il titolo".