Chiarenza: “Pogba negli ultimi 3 anni ha fatto poco o niente”

Vincenzo Chiarenza, ex allenatore delle giovanili della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando della Vecchia Signora. Ecco le sue parole sulla stagione appena conclusa: "Non è assolutamente da dimenticare, bisogna trarre cose positive anche da una stagione negativa. Avranno analizzato motivi e cause che hanno portato la Juventus a prestazioni in cui capitava, ad esempio, che all’inizio delle partite non ci fosse un approccio alla gara giusto. C’è stato anche un gran numero di infortunati e altre cose che hanno messo la squadra in una posizione tale da avere difficoltà a raggiungere le prime tre in classifica".