Montella: “Locatelli alla Juventus può crescere ancora”. E sul ruolo…

Sulle pagine di Sportweek, Vincenzo Montella ha parlato del centrocampista della Juventus Manuel Locatelli

Intervistato sulle pagine di Sportweek, Vincenzo Montella ha parlato di Manuel Locatelli . L'ex allenatore del Milan è stato infatti il primo a lanciare il centrocampista italiano come titolare: " Un centrocampista di grande qualità e di ottime prospettive, completo , capace di giocare a testa alta e di lanciare la palla con precisione a sessanta metri, dotato di buona personalità, capace di fare le due fasi. In quella stagione mise insieme 25 presenze in campionato e crebbe tanto in continuità, nella gestione delle forze durante la partita. Sono contento della carriera che sta facendo, ma avevo pochi dubbi al riguardo ".

Sul famoso gol contro la Juventus, Montella ha aggiunto: "Aveva segnato una rete importante a una squadra importante, e ci era riuscito con un tiro che è raro vedere anche in giocatori più affermati di quanto fosse lui all’epoca. Nel tempo ha però dimostrato che quel missile preciso nel “sette” non è stato un caso: Manuel ha una botta da fuori secca e precisa, come dimostra per esempio il secondo gol segnato alla Svizzera all’Europeo. E sa calciare bene con entrambi i piedi". Poi però il Milan ha deciso di vendere il suo talento: "Non so spiegarlo - Ha rivelato l'allenatore -. Io ero andato via e in quel periodo il Milan ha cambiato più volte dirigenti alla ricerca della stabilità societaria. Il club aveva fretta di tornare a certi livelli, e probabilmente Locatelli non è stato ritenuto pronto, per quei livelli".