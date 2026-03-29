Juve, Locatelli crea una bufera social, tifosi arrabbiati per una cena

Alza un polverone Manuel Locatelli. A far discutere è un post in cui viene ripreso durante una cena con dei giocatori dell'Inter.

Una cena tra compagni di Nazionale si è trasformata in un caso mediatico per Manuel Locatelli. A pochi giorni dalla finale playoff per il Mondiale contro la Bosnia, il capitano della Juventus ha trascorso la serata alla Trattoria da Tullio, a Montebeni, insieme ad altri azzurri. Un momento di relax utile ad alleggerire la tensione, che però ha acceso le polemiche quando sono comparse online le foto della serata.

Le immagini con gli interisti

Negli scatti condivisi dal ristoratore Paolo Bacciotti, Locatelli siede accanto a quattro giocatori dell’Inter convocati dal ct Gennaro Gattuso: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Francesco Pio Esposito. Presente anche Guglielmo Vicario, infortunato ma vicino al gruppo, e di cui si parla di un suo trasferimento all’Inter in questa estate. La rivalità Juventus–Inter ha fatto il resto, trasformando una cena normale in un caso. Ad infastidire forse è stata anche la non presenza di altri giocatori, non solo della Juventus (come Cambiaso o Gatti) ma anche di altre squadre.

Le critiche e il caso Bastoni

Su X molti tifosi hanno giudicato la scena “inopportuna”. A pesare è stata soprattutto la presenza di Bastoni, legata al recente episodio che aveva portato all’espulsione di Kalulu nello scontro diretto, vinto poi dall’Inter per 3-2. Un ricordo ancora vivo che ha acceso la polemica, mentre altri utenti hanno difeso Locatelli parlando ironicamente di “reato di amicizia” in un contesto, quello azzurro, dove i colori di club passano in secondo piano. Una reazione giudicata esagerata da molti, con altri che danno ragione a chi va contro a Locatelli.

Un rapporto mai semplice con i tifosi

L’episodio riapre il tema del legame complicato tra Locatelli e parte della tifoseria bianconera. Dopo mesi di critiche, il centrocampista aveva riconquistato consenso grazie alle prestazioni sotto la gestione Spalletti. Proprio quando il rapporto sembrava ricucito, la vicenda social ha riacceso il dibattito: simbolo troppo umano per alcuni, professionista normale per altri.

Arriveranno delle risposte in merito da parte del centrocampista, o semplicemente lascerà correre?