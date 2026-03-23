Juventus, lo Stadium è un fattore negativo: i dati sulle sfide in casa

Nelle ultime partite giocate in casa, la Juventus ha trovato qualche difficoltà rispetto ai risultati ottenuti ad inizio campionato.

L’Allianz Stadium non è più un fortino per la squadra di Spalletti. I risultati ottenuti nelle ultime 5 partite giocate in casa non possono soddisfare i tifosi, che nelle partite casalinghe si aspettano di più. I bianconeri hanno ottenuto la maggior parte dei loro punti giocando in casa, ma nel momento centrale del campionato qualcosa si è inceppato.

I risultati all’Allianz Stadium

I risultati maturati sul campo di Torino sono altalenanti. La Juventus ha affrontato Sassuolo, Napoli, Cremonese, Lazio e Como nelle ultime 5 partite in casa. I punti ottenuti in queste partite sono soltanto 5, a fronte dei 15 disponibili. I pareggi contro il Sassuolo e la Lazio hanno frenato la corsa Champions, e le sconfitte contro Napoli e, soprattutto, il Como, iniziano a pesare tanto.

Ad inizio campionato, la Juventus non aveva trovato difficoltà nelle partite allo Stadium. Le prime 5 partite giocate in casa avevano portato più punti, rispetto agli attuali, alla squadra allenata, al tempo, ancora da Igor Tudor. Le sfide casalinghe contro Parma, Inter, Atalanta, Milan e Udinese avevano totalizzato 11 punti, registrando zero sconfitte. La vittoria prestigiosa per 4-3 contro l’Inter e i pareggi contro Milan e Atalanta facevano sperare in un campionato con ambizioni diverse.

In tutto questo campionato, il bilancio sulle partite giocate davanti ai proprio tifosi è positivo. 14 partite totali, 8 vittorie, 5 pareggi e solo 1 sconfitta (contro il Como per 0-2). 30 gol fatti, 13 subiti e un bottino di 29 punti sui 54 totali in campionato.

Il confronto con Roma e Como

I risultati ottenuti in casa dalle dirette concorrenti per la Champions, Roma e Como, sono pressoché simili.

La squadra capitolina, in tutto il campionato, ha ottenuto più punti rispetto alla Juventus. 14 partite giocate all’Olimpico, con 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Un totale di 30 punti, uno in più rispetto ai bianconeri.

Il Como, invece, ha perso un paio di punti rispetto alla Juventus. Anche i comaschi hanno disputato 14 partite in casa, con un bilancio di 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. 27 punti sono il bottino ottenuto dalla squadra di Fabregas.

I numeri in trasferta

La differenza, finora, la fanno i risultati ottenuti in trasferta. La Roma di Gasperini è la squadra che, rispetto a Juve e Como, ha ottenuto i risultati migliori. 26 punti su 45, con 8 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Segue la Juventus, che ha ottenuto 24 punti lontano dall’Allianz Stadium: 7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Il Como ha ottenuto 2 punti in meno rispetto alle concorrenti. 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, per un totale di 22 punti.

Paradossalmente, però, è il Como la squadra più avanti in classifica.