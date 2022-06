Juve, le ali dell’entusiasmo: oltre a Di Maria si cerca un altro esterno

Il mercato della Juventus è in pieno fermento. Nelle ultime settimane infatti i bianconeri hanno definito il ritorno di Paul Pogba, che è atteso a Torino in settimana, probabilmente giovedì. In questi giorni poi c'è stato l'affondo decisivo per Angel Di Maria. El Fideo, in vacanza a Ibiza con la famiglia, si era preso alcuni giorni per riflettere, facendo tribolare la Vecchia Signora. La Juve però non ha desistito, andando incontro al giocatore e proponendo un contratto di un anno, rinunciando così a usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita. Un segno che il giocatore ex Paris Saint-Germain era una priorità assoluta, soprattutto per Massimiliano Allegri. Il tecnico infatti ha chiesto giocatori pronti e che sappiano cosa significa vincere, per una stagione in cui non vorrà mancare l'appuntamento con la vittoria.