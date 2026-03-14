Juventus, Llorente a Tuttosport: “L’assenza di Vlahovic si è fatta sentire”

Le parole dell’ex attaccante bianconero sul momento della squadra bianconera e su Dusan Vlahovic.

L’ex attaccante bianconero, Fernando Llorente, in un’intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato del momento della Juventus e dell’assenza di Vlahovic per il brutto infortunio subito. Di seguito le sue parole:

“È stato un anno difficile per la Juventus con alti e bassi in campionato e la delusione in Champions, rovinata anche da decisioni arbitrali discutibili. Ora però ogni partita vale come una finale, soprattutto le sfide dirette come quella contro Udine, dove conquistare punti è fondamentale per restare nella corsa alla Champions”.

Sull’assenza di Vlahovic: “Dall’infortunio di Vlahović la squadra ha sofferto sotto porta. Serve un attaccante che trasformi ogni occasione in gol. Prima dell’infortunio stava tornando a ottimi livelli, con gol importanti e cattiveria agonistica. Non solo lo terrei: rinnovargli il contratto è fondamentale. Perdere Vlahović a parametro zero sarebbe un colpo pesante, sostituirlo non è semplice”.

Sulle difficoltà di David e Openda: “È un campionato tattico, con difese chiuse. Sono convinto delle loro qualità, ma devono dimostrarle sul campo”.