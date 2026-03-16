Juventus, l’iniziativa per la festa del papà allo Juventus Museum

Il fulcro dell’iniziativa è la “Detective Adventure”, un’attività pensata per coinvolgere i più giovani in una visita diversa dal solito all’interno dello Juventus Museum. Bambini, ragazzi e adulti saranno invitati a esplorare le sale e i cimeli esposti con uno sguardo attento e curioso, trasformandosi per un giorno in veri investigatori. Lungo il percorso espositivo dovranno individuare indizi nascosti, osservare con attenzione trofei, maglie storiche e oggetti simbolo del club, mettendo alla prova intuito e spirito di osservazione. In questo modo la tradizionale visita al museo si trasformerà in una divertente caccia al tesoro, capace di rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Durante l’avventura, i partecipanti avranno anche la possibilità di completare una speciale raccolta di sticker: ogni tappa superata e ogni mistero risolto permetterà di aggiungere un nuovo elemento alla propria collezione, accompagnando i piccoli detective lungo tutto il percorso. I papà potranno partecipare attivamente, aiutando i bambini nella ricerca degli indizi e condividendo con loro un momento di gioco e scoperta nel cuore del mondo Juventus. Una volta completata la raccolta, i partecipanti potranno mostrarla in biglietteria e ricevere un gadget ufficiale Juventus come ricordo dell’esperienza. L’attività sarà disponibile per tutte le quattro giornate dell’iniziativa, dal 19 al 22 marzo.