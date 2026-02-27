Juventus, l’ex Pedro Felipe si presenta al Sassuolo: “Alla Juve sono cresciuto”

Pedro Felipe, ex difensore bianconero, ha parlato del suo arrivo a Torino e della sua esperienza alla Juventus.

Pedro Felipe, ex difensore della Juventus Next Gen, si è presentato al Sassuolo, ed ha raccontato la sua esperienza con il club bianconero:

“Quando mi sono trasferito a Torino non ero abituato al freddo, è stato complicato ambientarmi in quel senso, chiamavo mia madre e le dicevo che non era normale che facesse sempre così freddo. Quando mi sono infortunato al crociato è stata dura ma è in una situazione del genere che devi imparare a diventare più forte di testa, così puoi tornare più forte di prima”.



La convocazione in prima squadra? “Entrare nello spogliatoi è un momento importante per capire se puoi ambire ad essere un giocatore di un certo livello, l’esperienza mi ha fatto crescere molto, anche grazie a compagni come Bremer, che è stato uno di quelli che mi ha aiutato di più a capire tante cose, ma anche Cabal, Locatelli e tanti altri calciatori forti, oltre che brave persone”.