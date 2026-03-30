Juventus, l’ex Igor Tudor lascia il Tottenham

L’avventura di Igor Tudor sulla panchina del club inglese è durata solamente qualche settimana. L’allenatore croato alla luce dei recenti risultati non sarà più l’allenatore degli Spurs.

Igor Tudor e Tottenham Hotspur hanno deciso di interrompere il loro rapporto professionale. Le due parti, dopo ore di colloquio, hanno deciso di separarsi consensualmente. La dirigenza e l’allenatore, hanno preso atto delle enormi difficoltà incontrate sul campo valutando la netta interruzione della collaborazione come la scelta decisamente più logica e corretta per il futuro del club londinese.

Il percorso dell’ex allenatore della Juventus sulla panchina degli Spurs è durato poche settimane. I risultati molto negativi ottenuti hanno compromesso il progetto tecnico iniziale, spingendo le due parti a questa inevitabile e pacifica separazione.

Il comunicato ufficiale

“Possiamo confermare che è stato concordato di comune accordo che l’allenatore Igor Tudor lasci il club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di allenatore dei portieri e preparatore atletico. Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l’impegno profuso nelle ultime 6 settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Esprimiamo inoltre la nostra vicinanza a Igor e alla sua famiglia in questo momento difficile, esprimendo il nostro sostegno e la nostra vicinanza. Ulteriori aggiornamenti sul nuovo allenatore saranno forniti a tempo debito”.