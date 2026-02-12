Juventus, l’ex De Winter a Tuttosport: “Con la Next Gen ho imparato tanto”

Intervistato da Tuttosport, Koni De Winter, oggi difensore del Milan, ha parlato della sua esperienza con la Juventus Next Gen. Di seguito le sue parole:
“Ci allenavamo con Bonucci e Chiellini, ma c’era anche de Ligt, bastava guardarli per imparare qualcosa, è stato un periodo formativo. Alla Juventus ho imparato tanto, a 17 anni tutti ti dicono che hai un futuro radioso davanti a te, ma il campo è un’altra cosa e la Serie C è tosta, anche perché contro la Juventus gli avversari usano anche le maniere forti, lì ho capito il calcio vero”.