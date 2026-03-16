Juventus, le ultime su Vlahovic. Ci sarà contro il Sassuolo?

Dalla Continassa arrivano aggiornamenti sul recupero di Dusan Vlahovic, che ha saltato anche la sfida contro l'Udinese per precauzione.

Continua il recupero di Dusan Vlahovic. Il giocatore serbo si allena da circa due settimane con i suoi compagni di squadra, ma non è stato convocato contro l’Udinese. La prudenza nei confronti del calciatore è sembrata la scelta migliore per lo staff medico. Non si vuole rischiare una ricaduta, visto il lungo periodo fuori dal terreno di gioco del centravanti.

Nel pomeriggio sono arrivate nuove informazioni sul suo rientro. In un collegamento a Sky, l’inviato Paolo Aghemo ha rivelato cosa filtra per il recupero di Vlahovic. Sono buone notizie quelle che arrivano dalla Continassa. Il numero 9 è pronto a rientrare nei convocati, dopo l’esclusione un po’ a sorpresa nell’ultima di campionato. “C’è Vlahovic pronto, questa volta finalmente ci sarà”, ha spiegato l’inviato a Torino.

La Juventus continua a preparare la sfida contro il Sassuolo. Spalletti vorrebbe avere la rosa più lunga possibile, per evitare risultati a sorpresa che complicherebbero la qualificazione in Champions. Il recupero di Vlahovic potrebbe essere un’ottima notizia sotto questo punto di vista.

L’attaccante sembrerebbe essere finalmente pronto, e si alzano le probabilità della sua convocazione contro i neroverdi. Sembra impossibile vederlo già titolare, ma non si esclude nessuna possibilità. Qualora andasse in panchina, si farà trovare pronto anche come subentrato.