Autore di una grande prestazione e della rete che ha consegnato i tre punti alla Juventus, Dusan Vlahovic ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria contro il Lecce. Leggiamo le sue dichiarazioni .

Le parole del centravanti serbo

Il suo gol dopo 15 secondi è un record, contento per questo? “Fa piacere. L’importante è che ho fatto gol e abbiamo vinto. Ora andiamo ad affrontare queste ultime due partite sapendo qual è il nostro obiettivo. Potevamo fare qualcosa in più, essere più cinici. E’ andata bene oggi, ma dobbiamo alzare l’asticella e andare più forte”.

I gol annullati? “Un po’ di sfortuna. Sul secondo gol non so come sono le regole. Quella cosa è da spiegare. Comunque l’importante è che abbiamo vinto e andiamo avanti”.

Rapporto con Spalletti? “Sento tantissimo la fiducia del mister. Lo ringrazio e cercherò di fare il massimo in queste ultime due partite”.

Ultime partite con la maglia della Juventus? “ Non lo so, vediamo”.