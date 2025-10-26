Juventus, le parole di Tudor ai microfoni di DAZN

Igor Tudor intervistato ai microfoni di DAZN, ha parlato della condizione fisica e mentale dei suoi giocatori

Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro la Lazio, in programma questa sera. Le sue parole:

Le sensazioni dopo Madrid

”Abbiamo fatto una buona prestazione, ma alla fine siamo usciti sconfitti. Non si può essere contenti del risultato. Abbiamo seguito ciò che avevamo preparato”.

Le condizioni fisiche dei suoi giocatori

“Fisicamente abbiamo offerto una prestazione di livello. Negli ultimi due ci siamo preparati per questa partita, che si gioca come sappiamo sempre a distanza di 3-4 giorni”.

Ci saranno novità tattiche ?

“ Vedremo, proveremo a capire cosa è meglio per questa gara”

La società può fare qualcosa sul senso di responsabilità dei giocatori?

”Non direi. Bisogna stimolare i ragazzi a essere empatici, a dare qualcosa per il compagno e per la squadra. È un lavoro che spetta all’allenatore, ai genitori e anche alla società.

Tudor come sta ?

”Bene, lucido e concentrato, con voglia di fare bene e ripartire”



Il pensiero su Sarri

“È un tecnico che ha fatto la storia del calcio italiano, ha avuto successo anche all’estero e ama questo sport. Va rispettato e ammirato”.