Juventus, le parole di Tardelli a La Stampa: “Una squadra difficile da decifrare”

Intervistato da La Stampa, l’ex giocatore bianconero Marco Tardelli, ha commentato l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Qui sotto le sue parole:
“Perché quei cinque gol in Turchia? Una squadra difficile da decifrare, senza continuità: quando sembra di vedere la luce, ecco che si ritorna nel tunnel. Luciano era riuscito a rivitalizzare i suoi ragazzi, nonostante l’impalpabile David che continua ad essere un corpo estraneo per la squadra.
Purtroppo nel calcio contano i risultati, che in questo momento non sono positivi. Adesso ci sarà la partita contro la Roma di Gasperini che potrebbe veramente rivelarsi decisiva, stravolgere il presente-futuro della società bianconera”.