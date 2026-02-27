JuveNews.eu
Juventus, le parole di Tardelli a La Stampa: “Una squadra difficile da decifrare”

Lorenzo Focolari – 27 Febbraio, 13:31

Notizie Juve, le parole di Tardelli.

Il commento di Marco Tardelli in merito alla prestazione della Juventus nella doppia sfida di Champions League.

Intervistato da La Stampa, l’ex giocatore bianconero Marco Tardelli, ha commentato l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Qui sotto le sue parole:

Perché quei cinque gol in Turchia? Una squadra difficile da decifrare, senza continuità: quando sembra di vedere la luce, ecco che si ritorna nel tunnel. Luciano era riuscito a rivitalizzare i suoi ragazzi, nonostante l’impalpabile David che continua ad essere un corpo estraneo per la squadra.

Purtroppo nel calcio contano i risultati, che in questo momento non sono positivi. Adesso ci sarà la partita contro la Roma di Gasperini che potrebbe veramente rivelarsi decisiva, stravolgere il presente-futuro della società bianconera”.