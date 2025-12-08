Juventus, le parole di Spalletti sulla condizione fisica di Zhegrova

L’allenatore bianconero al termine della gara di ieri sera, ha spiegato i motivi del minutaggio ridotto di Edon Zhegrova.

La sconfitta di ieri sera contro la squadra partenopea, ha aperto in casa Juve diversi dubbi e questioni da risolvere. Una di queste, è il minutaggio ancora una volta ridotto di Edon Zhegrova. Quest’ultimo è entrato nel finale e si è reso subito pericoloso andando vicino al gol del pareggio.

Mister Luciano Spalletti, al termine della gara, ha voluto chiarire i motivi dello scarso impiego del Kosovaro. Le parole del tecnico toscano: “Nessun problema personale, ma lui viene da un lungo stop. È un giocatore devastante negli ultimi 15 metri, però questa settimana ha accusato fastidi ed è rimasto fuori dagli allenamenti. Serve diverso tempo per riportarlo a ritmi alti, deve ritrovare la giusta condizione”.



I tifosi bianconeri dovranno quindi ancora attendere prima di vedere Edon Zhegrova a pieno regime.