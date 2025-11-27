Juventus, le parole di Rampulla:”Yildiz deve giocare libero di testa”

Michelangelo Rampulla, ex portiere bianconero, ha parlato della Juventus ai microfoni di Virgilio Sport. Leggiamo le sue dichiarazioni.

L’ex portiere bianconero, Michelangelo Rampulla, ha parlato di alcuni temi che tengono banco in casa Juventus. Di seguito sue parole ai microfoni di Virgilio Sport:

La gara di Yildiz contro il Bodo Glimt? “È stato incisivo, ha creato superiorità numerica grazie alla sua tecnica. È fondamentale per la squadra”. Come Del Piero? “Credo sia difficile, ma fare paragoni non è giusto. Gli auguro di fare almeno la metà di quello che fatto Alessandro. Yildiz va lasciato libero mentalmente, perché ha grandissimi doti. In merito al rinnovo del contratto, bisogna capire cosa vuole fare la Juventus. Una squadra vincente si fonda su calciatori disponibili a far parte di una rosa importante, un singolo giocatore da solo non vince nulla. Credo si debba fare il possibile per tenerlo ma bisogna pensare anche anche alla squadra”.

Su Spalletti? “È un grandissimo allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Per ricostruire è sicuramente la persona giusta. Per la lotta scudetto se la Juventus dovesse riuscire a risolvere i problemi che ha, potrebbe dire la sua”. Queste le parole di Rampulla.