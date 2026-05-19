Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex difensore della Juventus Ciro Ferrara, si è soffermato sulla situazione della squadra bianconera e sulle altre big della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

https://www.google.com/preferences/source?q=juvenews.eu

AGGIUNGI "JUVENEWS" AI TUOI PREFERITI!

Vittoria meritata per l’Inter? “Sì, i nerazzurri hanno strameritato lo scudetto. Tutti i numeri sono dalla loro parte, ad eccezione della miglior difesa che è quella della squadra di Fabregas. Hanno saputo gestire al meglio diversi momenti di difficoltà e alla fine hanno meritato di vincere”.

Un pensiero sul futuro di Antonio Conte? “Intanto sono certo che preparerà in maniera maniacale l’ultima gara con l’Udinese. Vuole a tutti i costi la seconda piazza. La sua storia parla chiaro, in Serie A, quando ha allenato, o è arrivato primo o secondo. Poi è chiaro che qualcosa gli si possa contestare, come il percorso in Champions. In merito al futuro, ha detto di aver già parlato con il presidente. La mia sensazione, comunque, è che rimarrà”.

Il tracollo della Juventus se lo aspettava? ”Sinceramente non mi sarei aspettato la sconfitta con la Fiorentina. Immaginavo che l’impegno più complicato lo avesse il Milan, che di contro lo ha superato. Era uno snodo decisivo per la stagione, una partita da non fallire: invece, è stato sbagliato l’approccio ed è venuta a mancare la personalità. Serve una riflessione profonda, a tutti i livelli: società, allenatore e giocatori”.

Anche Spalletti si è messo in discussione, è giusto? ”È inevitabile. Anche se ripeto che nessuno si deve sentire escluso dalle responsabilità. Vale non solo per la Juventus, ma per tutte le grandi squadre, storicamente abituate a vincere”.