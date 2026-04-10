Juventus, le parole di Di Canio su Vlahovic: “Se piace a Spalletti va bene, ma serve comunque altro”

Le dichiarazioni di Paolo Di Canio in merito alla vicenda che ha visto protagonista Bastoni e sul futuro di Vlahovic.

In un’intervista concessa ai microfoni del Corriera della Sera, l’ex calciatore e oggi opinionista televisivo, Paolo Di Canio, ha affrontato diversi temi, dal caso Bastoni al possibile rinnovo di Dusan Vlahovic. Di seguito le sue dichiarazioni:

Il caso Bastoni: “Isterismi da una parte e dall’altra. Ha simulato una volta, non cento. C’è tanta ipocrisia, chi lo ha accusato si gira dall’altra parte se la stessa cosa succede in Lecce-Sassuolo anziché in Inter-Juve, lo fischierebbero come è successo a me in Inghilterra per aver spinto l’arbitro. In quei casi te ne freghi, dimostri di avere due palle così e continui a giocare. E se ti lamenti dei social, sei stupido due volte”.

L’ Inter si può dire che ha lo scudetto in pugno? “Tutto è possibile, sappiamo bene che già due volte negli scorsi anni ha perso il vantaggio. Da cinque anni avrebbe dovuto fare quello che la Juve ha fatto per nove stagioni visto che è stata l’unica società a costruire bene. Ha i giocatori migliori, le rivali ogni anno hanno cambiato staff tecnici e giocatori, spesso peggiorandosi”

La Juve deve puntare su Vlahovic? “Il problema è la sua tenuta fisica, continua a infortunarsi e questo non è un bene. Naturalmente poi dipende da diverse condizioni, da quanto rinnova e con quale testa resterà. Piace a Spalletti, ci può puntare ma comunque deve prenderne un altro. Anche se c’è Milik. Fermo quasi due anni? Ma tanto la serie A è un campionato così mediocre”.