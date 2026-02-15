Juventus, le parole di Del Piero: “Gara condizionata da un regolamento fatto male”

L’ex attaccante e capitano bianconero, ha commentato l’operato di La Penna durante il Derby d’Italia.

Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky Sport, ha commentato la scelta di La Penna in occasione dell’espulsione di Kalulu:

“In questo caso il Var non poteva intervenire che è già un’assurdità per fortuna questa regola cambierà. Però già è difficile spiegarla e farla capire questa cosa qui. Il Var non può intervenire per un regolamento fatto male, quindi prenditi del tempo. Quindi, prenditi del tempo con consultati un attimino, vedi un attimino. Perché poi concetto del Var e dell’arbitro è di riuscire a fare la cosa giusta e oggi hai determinato con una cosa ingiusta, una partita”.